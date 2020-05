Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD vor vota, impreuna cu ProRomania, ALDE si UDMR, infiintarea Comisiei comune de ancheta a Parlamentului pentru "Operatiunea Sparanghelul, singura cale de a afla adevarul despre aceasta actiune", spun reprezentantii PSD. Totodata, va fi votata si infiintarea Comisiei comune de ancheta…

- PSD a transmis luni ca din cauza refuzului miniștrilor PNL de a clarifica situații controversate din timpul starii de urgența, formațiunea politica a decis sa voteze, alaturi de Pro Romania, ALDE și UDMR inființarea a doua comisii parlamentare de ancheta:1. Comisia comuna de ancheta a Parlamentului…

- Social-democrații Robert Cazanciuc și Titus Corlațean au inițiat un proiect de de hotarare pentru aprobarea decretului prelungirii starii de urgenta anuntat de Klaus Iohannis și vor ca Executivul sa prezinte saptamanal un raport cu privire la masurile luate pentru limitarea raspandirii noului virus.…

- Fortele armate ale Germaniei au inceput sa retraga o parte din militarii desfasurati in Irak pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite duminica dpa, citata de Agerpres. Comandamentul Operatiunilor Bundeswehr a dezvaluit duminica modificarile in desfasurarea de trupe in fata Comisiei de Aparare…

- Parlamentarii au votat investirea Guvernului Orban. Au fost inregistrate 286 de voturi „pentru” și 23 de voturi „impotriva”. „Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, procedand la verificarea li numprarea voturilor exprimate de catre deputați și senatori, prin vot secret, cu bile,…

- Ordonanța pentru anticipate a fost declarata neconstituționala, au declarat, pentru HotNews.ro, surse convergente. Practic, în aceste condiții, scenariul anticipatelor este blocat. Avocatul Poporului a sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile OUG 26/2020…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu s-a prezentat marti la Parchetul General, pentru a fi audiat in dosarul in care este suspect de abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea de catre conducerea Camerei superioare a Parlamentului a unei decizii definitive privind incompatibilitatea…