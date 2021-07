Stiri pe aceeasi tema

- PSD va ataca in contencios-administrativ hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei, printre care si limitarea la maxim 500 de persoane a numarului de participanti la adunarile publice sau la mitinguri.

- ”PSD va ataca in justitie Hotararea de Guvern care introduce restrictii disproportionate privind organizarea mitingurilor. (...) Aceasta ingradire a libertatii intrunirilor, garantata de Constitutia Romaniei, este disproportionata in raport cu riscul pandemic, avand in vedere ca, in aceeasi hotarare,…

- Partidul Social Democrat a anuntat ca va ataca in contencios-administrativ hotararea de guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Social-democrații acuza restrictii "disproportionate" pentru organizarea de mitinguri, unde pot participa maximum 500 de…

- "Eu sustin ca pentru cazurile si situatiile in care exista risc redus, risc care este documentat de catre medicul de medicina a muncii, se pot lua astfel de masuri, precum limitarea purtarii mastii in interior. Dar, de asemenea, sustin ca masurile de relaxare trebuie luate treptat, asa incat fiecare…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca masurile impuse pe timpul pandemiei se vor relaxa. Masurile ar fi fost discutate si vor fi incluse intr-o Hotarare de Guvern. “Prima etapa de relaxare va avea loc chiar acum, in 15 mai, deci in weekendul care urmeaza deja vom avea cateva masuri de relaxare…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste, sambata, in sedinta, de la ora 13,00, pentru punerea in acord a masurilor valabile in Bucuresti cu Hotararea de Guvern, a declarat prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- "Astazi vom avea o ședința de Guvern (...). Se au in vedere mai multe relaxari (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port masca. Pe rand le vom lua pe toate. Astazi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste masuri mai repede pentru a le arata…