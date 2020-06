Stiri pe aceeasi tema

- 11 farmacii și o instituție medicala și-au sistat activitatea in ultimele zile, urmare a controalelor pornite de autoritați. La fel, in aceste zile au fost aplicate amenzi in suma de 96 500 lei. Potrivit informațiilor oferite de ministerul Sanatații, 17 frizerii și 2 obiective de comerț si farmaceutice…

- Mai multe frizerii, farmacii și instituții medicale private au fost inchise, din cauza nerespectarii masurilor de protectie impotriva COVID-19. Declarația a fost facuta de catre directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Vasile Guștiuc.

- Cine merge la mall nu trebuie sa uite masca de protectie. Lipsa mastii in spatiile publice inchise poate aduce o amenda de pana la 2.500 de lei. Eventuala prelungire a starii de alerta inseamna ca vom fi obligați sa purtam in continuare masca. Romanii au primit probabil cu bucurie vestea redeschiderii…

- Romanii trebuie sa poarte maști de protecție chiar daca OMS a anunțat ca bolnavii de asimptomatici de coronavirus nu sunt contagioși. Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport…

- Romanii vor fi obligați, dupa data de 15 mai, sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun, anunța Klaus Iohannis. Dupa aceeași data, oamenii nu mai trebuie sa declare cand și de ce ies din casa. Dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri,…

