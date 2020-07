PSD: Executivul PNL a depăşit ieri pragul de 100 de miliarde de lei împrumutaţi, în numai 8 luni de guvernare „Guvernul PNL a depasit ieri pragul de 100 de miliarde de lei imprumutati, in numai 8 luni de guvernare! Cand PSD se imprumuta de 2-3 ori mai putin, aveam cea mai mare crestere economica si cele mai mari productii agricole din UE, cea mai scazuta rata a somajului din istoria Romaniei si cea mai mare crestere a puterii de cumparare din ultimele trei decenii. Acum, desi PNL se imprumuta cu mult mai mult, avem peste 600.000 de locuri de munca pierdute, o prabusire a economiei cu -14,5% in trimestrul II, o scadere accelerata a nivelului de trai si, pentru prima oara in ultimul deceniu, o crestere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

