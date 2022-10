PSD e gata să iasă de la guvernare! Cine a făcut anunțul PSD e gata sa iasa de la guvernare! Cine a facut anunțul? Chiar liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a anunțat ca partidul sau este gata sa iasa de la guvernare daca nu se va respecta rotația premierilor din mai 2023. Insa Marcel Ciolacu e convins ca acest lucru nu se va intampla. „Se respecta ințelegerile. Nu se pune problema de a nu se respecta vreo ințelegere in acest moment in coaliție. Avem pareri divergente. Reprezentam totuși doua familii politice diferite. In perioade de criza , baza nu mai este ideologia. In perioadele de criza, bazele sunt romanii, populația și economia”, a spus Ciolacu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

