Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera ca, dupa motivarea Curtii Constitutionale, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa promulge dublarea alocatiilor, iar ministrul Finantelor, Florin Citu, 'sa le plateasca'."Dupa motivarea Curtii Constitutionale, Iohannis trebuie sa promulge dublarea alocatiilor! Iar Citu sa le…

- Partidul Social Democrat a postat luni pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in care ii someaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe ministrul Finantelor sa promulge legea dublarii alocatiilor si sa se asigure ca acestea vor fi si platite. "Dupa motivarea Curții Constituționale, Iohannis…

- Florin Cițu a declarat in cursul zilei de ieri ca dublarea alocațiilor nu poate fi realizata in aceasta perioada. Potrivit ministrului Finanțelor, suma venita la buget din impozitarea pensiilor speciale nu ar fi necesara pentru acest scop, iar in acest moment nu exista posiilitatea de a taia din bugetul…

- Constitutia Romaniei este foarte clara cand vine vorba de bugetul public, astfel, nicio cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand ca, legea votata in Parlament privind dublarea alocatiilor…

- Cei de la PSD susțin, pe pagina oficiala de Facebook, ca președintele Klaus Iohannis și Guvernul ingroapa dublarea alocațiilor pentru copii, dar in schimb vor sa introduca impozitul pe venitul global.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor sa…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca nu sunt bani in bugetul statului pentru dublarea imediata a alocațiilor copiilor, ce a fost votata de Parlament. El a explicat ce variante ar exista pentru pata acestora.

- Florin Citu, ministrul Finantelor, spune ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor copiilor, in acest an. Acesta precizeaza ca legea dublarii alocatiilor nu are sursa de finantare si este neconstitutionala. Analistul Adrian Benta considera ca este vorba despre un santaj politic, transmite Mediafax.

- Inițiativa PSD privind majorarea alocațiilor copiilor a fost votata in Parlament anul trecut și prevedea ca de la 1 august 2020, copiii sa primeasca alocații mai mari, dupa cum urmeaza: - pentru copiii pana la 2 ani, s-a prevazut majorarea alocației la 600 de lei - pentru copiii intre…