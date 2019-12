PSD da Guvernul in judecata daca desfiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii, creat de Dragnea pentru primari

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a raspuns afirmativ la intrebarea daca PSD va da in judecata Guvernul sau daca va sprijini primarii in acest sens, in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare si Investitii. Robert Negoita, reabilitat de Marcel Ciolacu. Anunt de ultima ora facut de liderul interimar al PSD…

- Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca in mod categoric va da in judecata Executivul daca va desființa Fondul de Dezvoltare și Investiții. Liderul interimar al PSD susține ca Guvernul Orban funcționeaza ilegal și ca au fost numiți ilegal zeci de prefecți, conform Mediafax.Citește și: Anunț de…

- Guvernul va decide, marti, forma sub care va fi adoptata Legea bugetului pentru anul 2020, premierul Ludovic Orban afirmand ca in proportie de 75% va fi vorba despre asumarea raspunderii. Conducerea PNL a decis sa sustina acest demers. "Am putea accepta dezbaterea, dar, daca ma intrebati…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu intentioneaza sa schimbe legislatia in cazul facilitatilor pentru IT-isti, insa a subliniat ca nu crede in regimuri fiscale discriminatorii. "Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia,…

- "Nu vom avea alegeri anticipate. Sunt inutile. PNL ar trebui sa se comportte ca si cum acum au castigat alegerile, si nu sa o balbaie un an. M-as pune pe munca temeinica de acum", spune fostul presedinte. Traian Basescu considera ca PSD nu are forta sa rastoarne guvernul Orban. "Ponta a ramas…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a amendat Selgros din cauza ca lantul de magazine nu avea echipamentele necesare pentru congelarea corecta a pestelui. In plus - si din cauza ca parte din produse erau recongelate - inspectorii au retras de la comercializare 20 de tone de…

- Guvernul britanic a lansat un fond de investitii in valoare de 35 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea robotilor capabili sa ofere sprijin si servicii de ingrijire pentru batrani in contextul imbatranirii populatiei. Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…