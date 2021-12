Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca prin numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului ar fi inselata increderea cetatenilor in stat, intrucat acesta este condamnat penal. Liderul USR mai noteaza intr-o postare pe Facebook ca si-ar dori sa cunoasca parerea premierului…

- PSD raspunde afirmațiilor președintelui USR in legatura cu propunerea ca Marian Neacșu, condamnat penal, sa ocupe funcția de secretar general al Guvernului, cu un atac la Dacian Cioloș: „In Romania lui Cioloș, doar bataușii, condamnații penal, recidiviștii de la USR, pot fi reabilitați! Niciun alt roman!!!”.…

- Marian Neacsu urmeaza sa fie numit in functia de secretar general al Guvernului, la propunerea PSD. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca isi "asuma" propunerea, desi Marian Neacsu a fost condamnat penal. Ciolacu a adaugat ca Neacsu nu are in cazier antecedente penale, pentru ca acea condamnare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca isi asuma numirea lui Marian Neascu (foto) in functia de secretar general al Guvernului, aratand ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere. Neacșu a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca isi asuma numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului: „Eu imi asum aceasta numire".Presedintele PSD a declarat ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere din partea partidului partener al coaliției…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu sustine ca isi asuma numirea lui Marian Neacșu in postul de secretar general al guvernului. „Am facut aceasta propunere domnului Marian Neacsu si nu e atributul meu, e atributul primului-ministru , i-am adus la cunostinta primului-ministru cine dorim sa fie secretar general”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca isi "asuma" propunerea ca Marian Neacsu sa fie sustinut de PSD pentru functia de secretar general al Guvernului, desi acesta a fost condamnat penal, Ciolacu explicand ca Neacsu nu are in cazier antecedente penale, pentru ca acea condamnare "e depasita juridic".…

- Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, urmeaza sa fie numit, joi sau vineri, in functia de secretar general al Guvernului, la propunerea social-democraților au precizat surse politice, pentru News.ro. Marian Neacsu (57 de ani) ocupa in prezent functia de vicepresedinte al Autoritatii…