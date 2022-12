Stiri pe aceeasi tema

- O noua disputa a izbucnit intre PNL si PSD, tinta fiind din nou ministrul Energiei, Virgil Popescu. Totul a inceput dupa ce USR a acuzat guvernul ca a emis o ordonanta de urgenta care-i afecteaza pe cei care au investit in productia de energie solara. Ministrul vizat i-a acuzat pe cei de la USR de ticalosie,…

- PNL și PSD au reacționat, duminica, dupa acuzațiile USR legate de „taxa de soare”. In timp ce PNL susține ca e vorba de transpunerea unei directive europene, PSD arunca intreaga vina asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu, de parca nu ar fi la guvernare. Deputatul PNL Virgil Guran acuza duminica…

- Liderul senatorilor PSD, Stefan Radu Oprea, a lansat duminica o intrebare cu țepi catre ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, in care ii cere sa spuna de ce a ales sa transpuna Directiva europeana privind energia din surse regenerabile la modul imperativ, adica prin taxarea prosumatorilor, si…

- USR: Inventeaza o noua taxa, noaptea ca hoțiiUSR a acuzat guvernul, duminica, de faptul ca a emis o ordonanța de urgența „care inventeaza o noua taxa in plina criza energetica: taxa pe soare”, care ii vizeaza pe cei care au investit in panouri fotovoltaice.USR a cerut stoparea publicarii in Monitorul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, i-a transmis duminica ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), ca este „dator cu multe raspunsuri”, dupa ce opoziția a acuzat introducerea de catre Guvern a „taxei pe soare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a decis sa se abțina de la votul pentru moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Moțiunea a fost respinsa cu 191 de voturi „impotriva”.

- DUSR a depus o moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Printre motive se numara haosul din zona energiei, dar și efectele ordonanței compensarii Post-ul Moțiune de cenzura impotriva ministrului Energiei. „5 motive pentru care TREBUIE sa plece!”…

- In ziua in care deputații urmeaza sa dezbata moțiunea simpla inițiata de useriști impotriva ministrului Energiei, liberalul Virgil Popescu, un senator PSD l-a catalogat pe oficialul din Executiv vizat de demersul parlamentarilor USR drept „piatra de moara a acestui guvern”. Chiar și așa, senatorul social-democrat…