Partidul Social Democrat (PSD) a postat pe Facebook un mesaj in care scrie ca mii de familii sufera, insa președintele Iohnnis și premierul Orban nu au gasit timp de compasiune, fiindca sunt ocupați sa „forțeze inca un scrutin, in decembrie”. ”Mii de familii sufera, dar Iohannis si Orban n-au gasit inca timp de compasiune – sunt ocupati sa forteze inca un scrutin, in decembrie. Exact cand tara avea mai mare nevoie de empatie, tot ce poate oferi PNL este si mai multa cleptocratie!”, afirma social-democratii. Peste 1.000 de romani au fost rapuși de coronavirus numai in ultimele 20 de zile, de la…