Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea are termen de gandire pana luni daca-și da sau nu demisia de onoare din Guvern, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea PSD. Dupa publicarea de catre Digi24 a documentului care dovedește ca patronul ”azilelor groazei”, Ștefan Godei, a fost angajat la cabinetul de senator al…

- „A bate șaua ca sa priceapa iapa” este o expresie cu talc folosita pentru a face aluzie la ceva sau a lasa sa se ințeleaga ceva indirect. Daca ascultam atent scurtul discurs al lui Marcel Ciolacu de astazi de la Guvern, premierul a folosit de doua ori adjectivul „fireasca” (un cuvant care face aluzie…

- Marius Budai, cel care in urma cu doua zile spunea ca nu este cazul unei demisii, și-a depus mandatul. In schimb, Gabriela Firea, cea care ar fi implicata indirect in scandalul azilelor groazei a fost pupata pe obraz de Marcel Ciolacu. Motivul pentru care Gabriela Firea a fost pupata de premier este…

- Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, ii cere demisia ministrului Familiei, Gabriela Firea. Fostul premier ii transmite lui Marcel Ciolacu faptul ca iși sapa propria „groapa politica” daca Firea mai ramane in Guvern.„Demisia, Firea! Timp de 9 zile Ciolacu a fost complicele lui Budai și…

- Liderii USR și Reper au transmis mesaje dure la adresa lui Ciolacu, ca reactia la demisia ministrului Muncii, Marius Budai. Președintele USR, Catalin Drula, susține ca urmatoarea demisie din Guvern ar trebui sa fie Gabriela Firea, iar „premierul Ciolacu are datoria sa o demita” pe aceasta. ”Dupa demisia…

- Primul cap care cade in scandalul caminelor groazei din Voluntari este cel al ministrului Muncii, Marius Budai. Acesta si-a scris demisia, dupa ce au aparut tot mai multe indicii ca stia despre ce se intampla in caminele de batrani din Ilfov. Marius Budai si-a semnat demisia din functie, documentul…

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…

- Piedone Popescu ar putea deveni presedinte al partidului lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) si aruncat in competitia pentru primaria Capitalei, afirma surse politice citate de Realitatea Plus. Liderii PSD au declarat, public, ca o sustin pe Gabriela Firea sa redevina primar al…