- PSD nu exclude posibilitatea comasarii unui rand de alegeri in 2024, cum ar fi localele cu primul tur cu prezidențialele, susțin surse politice pentru „Adevarul”. De asemenea, pe primul loc al listei pentru europarlamentare ar urma sa fie o femeie.

- Cu alegerile din 2024 tot mai aproape, mulți analiști și experți incep sa se intrebe care va fi impactul acestora asupra economiei romanești. In acest context, se discuta despre posibile schimbari in politica economica a Romaniei, precum și despre proiecțiile economice pentru perioada post-alegeri.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a subliniat necesitatea unei comsari a alegerilor de anul viitor, aratand ca acest lucru inseamna si o economie la bugetul de stat. Coaliția nu a reușit insa sa ajunga la un acord pana acum.

- PNL susține varianta comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna septembrie, susțin surse liberale. PSD transmite ca altele sunt prioritațile acum, iar un raspuns va fi dat lunile urmatoare.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a declarat ca teoretic anumite tipuri de alegeri pot fi comasate, nefiind neconstitutional acest lucru, de exemplu cele parlamentare cu cele prezidentiale. „Curtea Constitutionala s-a pronuntat ca ele pot fi desfasurate in acelasi timp”,…

- Partidul National Liberal(PNL) doreste comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidentialelor, care sa fie devansate in luna septembrie, au precizat luni surse politice, conform agerpres.ro. Conform surselor citate, aceasta este o varianta in discutie, nefiind inca agreata in coalitia de guvernare.…

- Explozia unui vehicul din New York la punctul de trecere a frontierei Rainbow Bridge este tratata de autoritați drept o tentativa de atac terorist, susțin surse americane pentru Fox News. Punctul Rainbow Bridge, care leaga Niagara Falls, New York, de Niagara Falls, Canada, este in prezent inchis. FBI…

- Volodimir Zelenski ia in considerare „argumentele pro și contra” pentru organizarea alegerilor prezidențiale la termen, in primavara anului viitor, a declarat, vineri, ministrul sau de externe, Dmitro Kuleba, conform Reuters.