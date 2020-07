Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, le-a cerut duminica liderilor PNL sa nu mai critice Avocatul Poporului si Curtea Constitutionala, pentru ca astfel de declaratii "populiste si politicianiste" nu fac decat sa slabeasca increderea in statul de drept si in Justitie. "Astazi este Ziua Justitiei. Este important sa avem o Justitie corecta, este important sa avem Justitie profesionista si dincolo de orice banuiala, pentru ca Justitia este fundamentul statului de drept in orice tara de pe aceasta planeta. (...) Nu pot, in acest context, sa nu mentionez derapajele flagrante, in primul rand…