Stiri pe aceeasi tema

- „Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este normal. Polonia, Spania, Italia și Franța au prezentat PNRR-ul in Parlament.Daca maine in Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra in greva parlamentara.De…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament, partidul pe care il conduce va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR,…

- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare nu va fi prezentat in Parlament, atunci PSD va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este…

- Șeful Guvernului a declarat ca ministrul Ghinea a fost „o data sau de doua ori și a prezentat PNRR in comisii. Nu știu daca PSD poate sa-l cheme doar pe dl Ghinea in Parlament sa prezinte. (...) A fost in Parlament și a discutat in comisie, unde e normal sa discute”, adaugand ca „pana la urma vom discuta…

- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi, ca PNRR a fost respins și acest fapt este "un dezastru pentru România". Ciolacu susține ca ministrul Cristian Ghinea ar fi interzis prin ”secret de serviciu” sa se vorbeasca despre ”acest eșec”. Și europarlamentarul,…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…