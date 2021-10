PSD adună 175.000 de semnături pentru plafonarea preţurilor la energie şi gaze Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei initiate de PSD de sustinere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea preturilor la electricitate si gaze. "Credem ca acest fapt trebuie sa fie un semnal clar pentru parlamentarii tuturor partidelor la dezbaterile de luni, din Senat, privind asteptarile populatiei fata de […] Articolul PSD aduna 175. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei inițiate de PSD de susținere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea prețurilor la electricitate și gaze. Numarul mare de oameni din toate zonele țarii care s-au alaturat acestei campanii, in numai doua saptamani, arata…

- Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei inițiate de PSD de susținere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea prețurilor la electricitate și gaze. Numarul mare de...

- PSD Radauți va demara de saptamana viitoare campania de strangere de semnaturi in sprijinul proiectului de lege referitor la plafonarea prețului la energie electrica și gaze naturale. Liderul social democraților radauțeni, Nistor Tatar, a declarat ca cei care sunt de acord cu inițiativa PSD vor putea…

- PSD demareaza campania „Jos Facturile”, o petiție prin care toți buzoienii, și romanii deopotriva, pot semna pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Acțiunea social-democraților vine in contextul scumpirilor exagerate de pe piața de energie in prag de iarna. Proiectul de…

- Senatorul PSD Liviu Mazilu a lansat, in Mehedinți, campania de strangere de semnaturi pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze, dar și compensarea unor scumpiri care au fost operate de furnizori. PSD consider ca acest proiect este foarte important și vine in sprijinul oamenilor afectați…

- La finele unei ședințe a conducerii PSD-ului, senatorul Radu Oprea a ieșit in fața presei anunțand ce pas pregatesc social-democrații. Și asta dupa ce zilele trecute europarlamentarul Mihai Tudose anunța ca formațiunea politica depune un proiect de lege privind plafonarea prețului la energie in Romania.…

- PSD a demarat o campanie de strangere de semnaturi de la populație pentru Legea plafonarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. „Biroul Politic Permanent a luat decizia ca organizațiile PSD sa demareze o acțiune de strangere de semnaturi de la cetațeni pentru Legea inițiata de PSD privind…

- Partidul Social Democrat va declansa o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica, a anuntat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Radu Oprea. "Am hotarat impreuna cu colegii din Biroul Permanent National sa declansam o campanie de strangere de…