Stiri pe aceeasi tema

- Azi are loc premiera de gala a filmului “Man of God” (“Omul lui Dumnezeu”), dedicat vieții Sfantului Nectarie din Eghina și care va rula apoi din 2 decembrie in 64 de cinematografe din Romania. Premiera va fi precedata de o conferința de presa susținuta de regizoarea Yelena Popovic, incepand cu orele…

- MAN of GOD / OMUL lui DUMNEZEU, filmul dedicat vieții Sfantului Nectarie din Eghina, va rula in cinematografele din Romania, incepand cu data de 2 decembrie OMUL lui DUMNEZEU, filmul fenomen, dedicat vieții Sfantului Nectarie, ajunge pe marile ecrane si in Romania. Acesta va avea premiera de gala pe…

- Potrivit Dexologia.ro , acest sfant, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai noi sfinți canonizați de Biserica Greciei in acest secol, s-a nascut in anul 1846, in Selivria Traciei, din parinți saraci, dar foarte evlavioși. La botez a primit numele de Anastasie, bucurandu-se inca de la bun inceput de o…

- O drama a lovit fulgerator familia parintelui Nicolae Dima, de la Biserica “Sfantul Nicolae dintr-o Zi”, dupa ce fetița sa, Ecaterina, a fost internata in stare grava in spital. Vasile Ioana , colegul parintelui Dima de la parohie, a anunțat ca ftița a acuzat dureri de cap, descoperindu-i-se formațiuni…

- Anul acesta, pe 24 februarie, s-a declansat asa-zisa „operatiune speciala", cea care a insangerat atat de mult pamantul Ucrainei. Cu un an inainte, mai exact pe 25 februarie 2021, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane lua decizia ca anul urmator (adica 2022) sa fie „Anul omagial al rugaciunii…

- Asa cum era de asteptat, clubul Universitatea Craiova nu avea cum sa treaca cu vederea faptul ca astazi se implinesc 4 ani de la decesul marelui fotbalist Ilie Balaci. La primele ore ale diminetii, o grupa a Centrului de Copii și Juniori a depus o coroana de flori la pictura murala a „Marelui Blond“,…

- Fie ca este prima aniversare de casatorie sau cea de-a 50-a, aceasta este o zi speciala in care ii poți aminti partenerului cat de mult il iubești și ce inseamna pentru tine. Ți-am pregatit cele mai frumoase urari pentru aniversarea casatoriei, in cazul in care nu te pricepi prea bine la cuvinte, dar…