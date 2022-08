MINUNE… Cele 20 de familii creștin ortodoxe din satul Hreasca, comuna Coroiești, au avut bucuria sa aiba, pentru prima data, un inalt prelat prezent in mijlocul lor! Niciodata enoriașii din acest sat, cotat ca cel mai sarac din Europa, nu au avut in mijlocul vreun Episcop, iar venirea Preafințitului Ignatie, Episcopul Hușilor, in mijlocul lor […] Articolul PS Ignatie, primul Inalt Prelat care a slujit in biserica din Hreasca, cel mai sarac sat din Europa! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .