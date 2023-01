Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o scadere a populatiei cu 4 milioane de persoane in ultimii 30 de ani, iar in 2021 nivelul acesteia era similar cu cel din 1966, a afirmat recent presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, la conferinta „Imbatranirea populatiei rezidente, un fenomen…

- Fermierii romani susțin ca nu de puține ori se intampla ca solicitarille lor cu privire la soarta agriculturii autohtone sa nu fie bagate in seama de funcționarii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), ceea ce spune multe despre modul cum sunt privite formele asociative in țara…

- Cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a crescut cu 5.965 tone (+4,6%) in primele 11 luni din 2022, fata de aceeasi perioada din 2021, totalizand 134.714 tone, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. In aceeasi perioada, unitatile procesatoare…

- Castigul salarial mediu net a fost de 4008 lei in luna octombrie a acestui an, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei - 9427 lei, potrivit datelor Institutului National de…

- Numarul casatoriilor in municipiul Chișinau, in primele noua luni ale anului curent, s-a micșorat cu aproape 7%, iar cel al divorțurilor, dimpotriva, s-a majorat cu cca 3%, in raport cu aceeași perioada a anului trecut, arata datele Biroului Național de Statistica (BNS). Conform datelor provizorii in…

- Produsul Intern Brut a inregistrat fata de acelasi trimestru din anul 2021 o crestere cu 4,0% pe seria bruta si de 4,7% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. (INS)In perioada 01.I-30.IX 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 01.I-30.IX…