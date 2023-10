Provocarea virală care a captivat internetul: repoziționează două chibrituri pentru a găsi ecuația corectă Provocarea pe care o aveți in fața a captivat nenumarați utilizatori de internet, lasandu-i perplecși. Provenind de la un cont popular de TikTok, care impartașește in mod regulat teste și chestionare de personalitate, aceasta ghicitoare a provocat a devenit in scurt timp virala, scrie jpost.com. Sa aruncam o privire asupra exercițiului incorect: 1-3=4, alcatuit din 14 chibrituri. Obiectivul tau este sa repoziționezi doua chibrituri pentru a gasi ecuația corecta. Gandind in afara cutiei și concentrandu-va cu atenție, puteți descoperi soluția. Ați reușit sa identificați chibriturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

