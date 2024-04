Stiri pe aceeasi tema

- Traficantul lui Vlad Pascu, Maru, vrea sa fie eliberat din arest sau cel puțin sa fie plasat in arest la domiciliu. Acesta spune ca are o oferta de angajare și ca nu vrea sa iși distruga viitorul din cauza unei greșeli. Maru este cel care ii vindea drogurile lui Vlad Pascu și care i-a pus la dispoziție…

- Medicul nu pune in veci mana pe roaba, pentru ca instrumentul e apanajul plebei. Doamne sfinte sa fie vorba de o mistrie sau de un cancioc… ”Spada” e alta! Caci medicul gandește și opereaza situațiuni. Introduce teleporți in toate stațiile de autobuz. Transforma strazile in gradini verticale, cu liane…

- Primul pacient uman caruia i s-a implantat un cip in creier a captivat atenția prin abilitațile sale remarcabile. Noland Arbaugh, in varsta de 29 de ani, ramas paralizat in urma unui tragic accident de circulație, a devenit subiectul unei povești incredibile de progres! A șocat internetul cu „puterea…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș a confirmat ca elevul a avut un comportament agresiv și ca a fost sancționat anterior din cauza abaterilor sale. The post ELEVUL AGRESIV DIN TARGU MUREȘ ELIBERAT DIN AREST Directoarea liceului cere schimbarea legii educației first appeared on Informatia Zilei .

- Tribunalul Constanța judeca, marți, 27 februarie 2024, contestația lui Vlad Pascu, tanarul care a condus drogat in Mangalia și a ucis doi adolescenți. Acesta vrea in arest la domiciliu pentru a putea studia la facultate.

- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a urcat la volan sub influența substanțelor interzise, lovind mortal cu mașina doi tineri studenți, la 2 Mai, pe Roberta și Sebastian, in vara anului trecut, incepe joi la Judecatoria Mangalia. La instanța au ajuns și parinții victimelor tragediei produse la 2 Mai.…

- Parinții victimelor lui Vlad Pascu cer schimbarea incadrarii faptelor din ucidere in culpa in omor. „Indiferent de pedeapsa, nu ne va alina durerea, dar sa nu scape nepedepsit. Aș fi vrut sa vad cum arata cel care ne-a omorat copilul”, spune mama Robertei

- Parinții victimelor lui Vlad Pascu cer schimbarea incadrarii faptelor din ucidere in culpa in omor. „Indiferent de pedeapsa, nu ne va alina durerea, dar sa nu scape nepedepsit. Aș fi vrut sa vad cum arata cel care ne-a omorat copilul”, spune mama Robertei, tanara ucisa in accidentul din 2 Mai. Primul…