Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al ministrului Justitiei a concluzionat, in urma controlului facut la Penitenciarul Poarta Alba in urma acuzatiilor potrivit carora Vlad Pascu ar fi beneficiat de „tratament special” in timpul transferului la instanta, ca procedurile administrative premergatoare escortarii propriu-zise…

- Referitor la cazul Pascu, Alina Gorghiu a precizat in timpul unei conferinte de presa sustinute cu ocazia bilantului Curtii de Apel Cluj Napoca ca este unul mediatizat, "extrem de sensibilldquo; si "extrem de importantldquo; din punct de vedere al modului cum se va solutiona.Alina Gorghiu, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca a trimis Corpul de control la Penitenciarul Poarta Alba, in urma unor incidente petrecute la Tribunalul Constanta, unde a avut loc un nou termen in procesul lui Vlad Pascu.

- Incidentele șocante de la procesele lui Vlad Pascu au ajuns in atenția tuturor, inclusiv in a Mibisterului Justiției din Romania. Ministrul Alina Gheorghiu ia masuri in acest caz și a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Poarta Alba!

- Ministrul Alina Gorghiu a anunțat ca trimite Corpul de control al Ministerului Justiției la Penitenciarul Poarta Alba, pentru a verifica daca aceasta instituție ii ofera, eventual, lui Vlad Pascu un tratament preferențial. “Am dispus trimiterea Corpului de control la Penitenciarul Poarta Alba pentru…

- Alina Gorghiu a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu, care a fost protejat de polițiști in fața jurnaliștilor, marți, inainte de a…

- Primaria Timișoara a anunțat luni ca primarul Dominic Fritz a dispus un control complet la Compartimentul Protecția Animalelor din cadrul Primariei, care sa fie efectuat de Corpul de Control al Primarului. „Masura vine in contextul anchetei pe care primarul Timișoarei a cerut-o saptamana trecuta cu…

- Primaria Timișoara a anunțat luni ca primarul Dominic Fritz a dispus un control complet la Compartimentul Protecția Animalelor din cadrul Primariei, care sa fie efectuat de Corpul de Control al Primarului. „Masura vine in contextul anchetei pe care primarul Timișoarei a cerut-o saptamana trecuta cu…