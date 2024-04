Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, autorul accidentul de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit, a cerut, marti, la Tribunalul Constanta, sa fie judecat in arest la domiciliu, iar instanta a ramas in pronuntare. De asemenea, mai multi tineri au protestat in fata Tribunalului Constanta si au cerut dreptate pentru victime.

- Un grup de studenți de la Facultatea de Drept protesteaza, marți, in fața Tribunalului Constanța și cer schimbarea incadrarii juridice din ucidere din culpa in omor pentru Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi adolescenți in localitatea 2 Mai. Tinerii spun ca manifesteaza pentru a cere ”dreptate…

- La protest au participat aproape 1000 de persoane care au venit sa strige faptul ca vor sa se faca dreptate, iar criminalul sa fie pedepsit.La manifestație a participat și Mihai Morar care a ținut un discurs emoționant.„Suntem aici pentru a spune cu voce tare ca sunt mult mai multi tineri in Romania…

- Decizie de ultima ora a instanței! Vlad Pascu nu va fi condamnat pentru omor calificat, deși i-a ucis pe cei doi tineri, Roberta și Sebi, in 2 Mai, in timp ce se afla drogat la volan și conducea cu o viteza halucinanta. Șoferul drogat va primi o pedeapsa mai mica. La auzirea veștii, tatal Robertei a…

- Decizie de ultima ora in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragicul accident de la 2 Mai. Magistrații au decis ca tanarul sa ramana in arest, respingand contestația pe care a depus-o recent.

- Vlad Pascu, soferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, magistratii Tribunalului Constanta respingand joi contestatia formulata impotriva acestei masuri. ‘Respinge ca neintemeiata contestatia formulata impotriva…

- Anul trecut Vlad Pascu avea sa fie protagonistul unuia dintre cele mai tragice accidente, cel de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri aveau sa-și piarda viața. Inculpatul producea aceasta tragedie in urma consumului de droguri, ulterior fugind de la locul accidentului. Astazi, conform datelor publicate,…