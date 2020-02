Pe platforma de social media TikTok circula o noua provocare: skull-breaker challenge, adica provocarea spargerii craniului. Numele nu ii face cinste noii provocari și implica riscul cu care vine provocarea: aceea de a-ți sparge craniul. Provocarea implica trei oameni care stau unii langa alții in linie și sunt filmați. Ei se pregatesc sa sara – totul pare bine și frumos, nu? Doar ca persoanele din laterale nu sar, lasand-o doar pe cea din centru sa faca acest lucru. Cand aceasta sare, celelalte doua o lovesc cu picioarele in tibie, astfel incat in loc sa aterizeze la loc, cade pe spate. Problema…