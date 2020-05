Stiri pe aceeasi tema

- Facebook intra in competiție cu Amazon și eBay prin lansarea uni secțiuni denumita ”Facebook Shops”, care ofera comercianților un magazin digital direct in platforma ce are peste 2,6 miliarde de utilizatori la nivel global.

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunțat un nou serviciu de comerț electronic, Facebook Shops, care permite firmelor care comercializeaza produse sa creeze magazine digitale pe Facebook sau Instagram.

- Facebook vrea sa transforme paginile de business in magazine online, facilitand astfel vanzarile direct de pe platformele sale, acesta fiind cel mai important pas facut pana acum in zona comertului electronic.

- Google va propune comerciantilor sa foloseasca gratuit serviciul sau de cumparaturi online, aflat in competitie directa cu Amazon in domeniul publicitatii orientate, informeaza AFP. Gigantul american, lider mondial al cautarilor pe internet, a anuntat marti ca vanzatorii americani vor putea sa isi distribuie…

- Amazon.com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca saluta reactia platformelor online Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish si Yahoo, de a lua masuri pentru a pune capat escrocheriilor online care promoveaza produse inselatoare impotriva virusului (masti, manusi, dezinfectanti).