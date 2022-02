Stiri pe aceeasi tema

- Solidaritate in fiecare moment, in fata valului de ucraineni care fug din calea razboiului si ajung in tara noastra. In Romania, mii de oameni simpli ajuta cu ce pot. De la cazare, la pachete cu alimente ori produse de stricta necesitate.

- sIn condițiile in care județul Maramureș este una din porțile principale de intrare in țara a refugiaților din Ucraina, Spitalul Județean de Urgența Baia Mare este pregatit cu tot ce este nevoie pentru a veni in ajutorul persoanelor refugiate care au nevoie de asistența medicala. ”La nivelul autoritaților…

- Starea de urgenta declarata de Republica Moldova in contextul situatiei din Ucraina include si inchiderea spatiului aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. Aeroportul Bacau este solicitat sa primeasca zboruri care aveau destinatia Chisinau. Primele curse care au aterizat astazi au fost din Israel…

- Acum doi ani, daca vi s-ar fi spus ca așa-zisa pandemie e doar o farsa sinistra, cum ați fi reacționat? Exact, chiar daca unii nu s-au prins nici azi. Acum ca lumea incepe sa se trezeasca din hipnoza, ni se servește razboiul din Ucraina. Mulți, foarte mulți, chiar au fost convinși de televiziuni ca…

- Probabil ca ați aflat ca e absolut iminenta invazia rusa in Ucraina. E iminenta inca din toamna, s-a amanat dupa Anul Nou iar acum, cu siguranța se va intampla, ne spun americanii, imediat ce se intarește pamantul ca, deocamdata, e moale și patineaza camioanele. Zi de zi, seara de seara, televiziunile…

- Tragediile provocate de incendii se țin lanț in comuna Manastirea Cașin. Parintele protopop de Onești, dr. Ioan Bargaoanu, ne semnaleaza un nou astfel de caz, in care familia Deleu a ramas fara agoniseala de o viața. „A ars toata munca și efortul a zeci de ani ale acestei familii – spune parintele protopop.…

- Ieri dupa-amiaza, jandarmii bacauani au ajutat o cațelușa din rasa american staffordshire terrier sa ajunga inapoi la proprietarul care o cauta și lansase un apel inclusiv pe Facebook. Un apel 112 i-a direcționat pe jandarmi pe strada Oituz, unde au gasit cațelușa și au eliberat-o din gardul in care…

- Protopopiatul Onești, in parteneriat cu Primaria Onești și Primaria Targu Ocna, organizeaza in preajma Praznicului Nașterii Domnului, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, o Seara de colinde susținuta de Corala Armonia, din Constanța. Concertul – ne informeaza parintele protopop dr.…