Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de 1.091.610 doze de vaccin Pfizer va intra in Romania, luni, 31 mai, cea mai mare transa de pana acum, a anunțat duminica, 30 mai, Andrei Baciu, vicepresedintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19, potrivit News.ro.„Transa record pentru Romania!…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca 20 de cazuri de infectare cu tulpina indiana au fost depistate pana acum in București și 4 județe. Conform datelor publicate joi de INSP, pana la data de 23 mai a fost confirmat un singur caz cu linia genetica B.1.617.1 la un cetațean roman, barbat…

- Partidul Democrat din Moldova si Partidul Social-Democrat din Romania au semnat miercuri, 19 mai, la Bucuresti, un acord de colaborare. Presedintele PDM, Pavel Filip, nu a exclus faptul ca, in cazul in care formatiunea politica va trece pragul electoral, ar putea face alianta in viitorul Parlament cu…

- Romania va oferi Republicii Moldova inca o donație generoasa - 100.000 de doze de vaccin. 'Suntem profund recunoscatori Romaniei pentru solidaritatea fara margini.' Scrie pe pagina de Facebook, Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.De asemenea, autoritațile de la Bucuresti au aprobat decizia de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:03, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat, joi, cu ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, despre situația epidemiologica și despre cum poate avea Republica Moldova acces mai rapid la vaccinul Sputnik V. Am discutat despre situația epidemiologica și evoluțiile din țara noastra.…

- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, la ora 8.26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- Analistul politic de la București, Cristian Hrițuc, avertizeaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca liderul partidului „AUR” din Romania, George Simion, pregatește un nou scandal la frontiera Romaniei cu Republica Moldova. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea…