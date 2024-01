Protestul fermierilor nemți, model pentru fermierii români? Parlamentul European dezbate problemele acestora Fermierii nemți au inceput sa protesteze de pe 14 decembrie 2023, impotriva anularii planificate a subvențiilor pentru combustibilul agricol și a scutirilor de taxe pe vehicule. Potrivit agrointel.ro, președintele Asociației Fermierilor Germani, Joachim Rukwied, a facut apel la guvern atunci sa-și retraga planurile de anulare a scutirilor de taxe pentru motorina și vehiculele agricole. ”Prea mult este prea mult! Daca aceste planuri nu sunt retrase, va exista o opoziție puternica”, a declarat acesta. Și așa a fost… De o luna, fermierii nemți protesteaza. Ieri, zeci de mii de fermieri au ajuns la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

