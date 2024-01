Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o zi, primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca Primaria Timisoara a avizat prelungirea termenului pana la care fermierii pot protesta in centrul orasului Timisoara, in parcarea de langa Piata Victoriei, relateaza News.ro.Daca initial acestia aveau aviz de protest pana…

- Fermierii care si-au dus tractoarele in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara, au anuntat ca vor incheia manifestarea si ca isi vor scoate utilajele din oras, parcarea urmand sa poata fi ocupata de soferi incepand de sambata. Fermierii opresc protestul, desi primarul Dominic Fritz a anuntat…

- Fermierii care si-au dus tractoarele in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara,a au anuntat ca vor incheia manifestarea si ca isi vor scoate utilajele din oras, parcarea urmand sa poata fi ocupata de soferi incepand de sambata. Fermierii opresc protestul, desi primarul Dominic Fritz a anuntat…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Tractoarele pot ajunge pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- Mai multe tractoare au inceput sa soseasca, in cursul nopții de joi spre vineri, in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara. Fermierii au primit avizul pentru a protesta pana pe 24 ianuarie. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a vorbit, intr-o intervenție la B1 TV, despre manifestație și avizul…

- Agricultorilor li s-au pregatit trei rute de acces in Timisoara cu utilajele, incepand de la ora 20.00, de pe Calea Lugojului, de pe Calea Aradului si dinspre Calea Sagului, atat din nordul, cat si din sudul orasului. Sub supravegherea Politiei, fermierii si-au asezat tractoarele in parcarea Modex,…

- Mai multe tractoare au inceput sa soseasca, joi seara, in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara, unde agricultorii au obtinut avizul sa protesteze pana in 24 ianuarie.Agricultorilor li s-au pregatit trei rute de acces in Timisoara cu utilajele, incepand de la ora 20.00, de pe Calea Lugojului,…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat ca fermierii pot ajunge cu tractoarele pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.