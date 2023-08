Stiri pe aceeasi tema

- Protestul de la Ministerul Sanatații a suscitat interes. Intr-o postare pe Facebook, Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, are un punct de vedere. „O societate in care cetațeni, nu neaparat turmentați, se incaiera cu autoritați care incearca sa le protejeze viața, in care populismul…

- George Simion iese tare: 'Protestatarii de la Ministerul Sanatații nu sunt de la AUR!'Liderul AUR, George Simion, se dezice de cei care protesteaza in fața Ministerului Sanatații, asta dupa ce au aparut violențele, și spune ca acei oameni nu sunt din AUR. Va reamintim ca AUR a organizat joi…

- update Protestatarii ar fi aruncat cu sticle și alte obiecte in jandarmi. Spiritele s-au inflamat și mai mult in momentul in care jandarmii au incercat sa extraga un protestatar agresiv din mijlocul mulțimii, precizeaza știri pe surse. Protestatarii AUR au pancarte cu mesajele: ”Vaccinare egal intoxicare”,…

- Susținatorii AUR au organizat un protest in fata Ministerului Sanatatii și au cerut demisia ministrului Alexandru Rafila, pe care il „acuza” ca ar dori vaccinarea obligatorie la copii, deși nu exista o lege in acest sens, dupa cum afirma chiar Rafila. Protestatarii AUR au venit cu pancarte pe care erau…

- Sute de oameni protesteaza in fata Ministerului Sanatatii impotriva vaccinarii obligatorii. Manifestația este organizata de partidul AUR. Protestatarii AUR au pancarte cu mesajele: ”Vaccinare egal intoxicare”, ”Copiii nostri nu sunt cobaii vostri”. Unii manifestanti au tricouri cu insemnul ”Fratia Ortodoxa”…

- Joi, incepand cu ora 11:00, in fața sediului Ministerului Sanatații a inceput un protest organizat de Alianța pentru Unirea Romanilor - AUR pe motiv ca Strategia Naționala de Vaccinare ar aduce „vaccinare obligatorie”.​Ministerul Sanatații nu promoveaza in niciun fel o politica de obligativitate a vaccinarii…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor a organizat joi, 17 august, de la ora 11:00, un protest impotriva vaccinarii obligatorii in fața in fata Ministerului Sanatatii, informeaza News.ro. ”AUR se opune vaccinarii obligatorii! Am ieșit in strada pentru apararea drepturilor romanilor!”, anunța partidul,…

- George Simion a declarat ca nu susține ca „in momentul acesta vaccinarea este obligatorie, dar nu vrem sa devina obligatorie”.„Nu susținem in momentul acesta ca vaccinarea este obligatorie, dar nu vrem sa devina obligatorie. Este un protest autorizat. (...) Ne raliem de fiecare data la orice forma…