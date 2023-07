Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente din Franța din noaptea de miercuri spre joi au fost folosite pentru o tentativa de evadare in masa din inchisoarea Fresnes din zona extinsa a Parisului. Mai mulți barbați imbracați in negru și purtand cagule au incercat sa patrunda in penintenciar și sa ajute deținuți sa evadeze.

- Sindicatele franceze vor organiza marti a 14-a zi de proteste impotriva planurilor guvernului de a creste varsta de pensionare la 64 de ani, in ceea ce ar putea fi o ultima incercare de a exercita presiuni asupra parlamentarilor pentru a renunta la o lege care este deja in vigoare, transmite Reuters.Decizia…

- Peste 2 milioane de francezi, din care cel puțin 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Protestele violente continua in Franta, asta in timp ce presedintele Emmanuel Macron insista ca proiectul care prevede majorarea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani va intra in vigoare in aceasta toamna.

- Consiliul Constitutional a aprobat principalele masuri decise de Guvernul Elisabeth Borne prin asumarea raspunderii. Masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a fost aprobata. Au fost respinse unele masuri referitoare la stimularea angajarilor persoanelor cu varste mai avansate, potrivit…

- Este o noua zi de proteste si greve la nivel national in Franta din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, in cursul dupa-amiezii, in special in jurul restaurantului La Rotonde, unde Emmanuel Macron a sarbatorit prima dintre victoriile sale prezidentiale,…