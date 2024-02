Stiri pe aceeasi tema

- Circa 60% din proprietarii cu repartitoare platesc mai mult la caldura decat cei din blocurile fara repartitoare, ceea ce este absurd din toate punctele de vedere, spune Radu Opaina.El a postat pe Facebook un tabel cu costurile la intreținere care au venit pe luna noiembrie 2023 intr-un bloc unde unii…

- Acest nou studiu a fost realizat pe 40.428 de respondenti din 41 de tari din intreaga lume. Circa 1000 de persoane au fost intervievate direct in fiecare tara intre octombrie si decembrie 2023, fie telefonic fie online. Marja de eroare este de 3 5 , iar intervalul de incredere este de 95 . Bulgarii…

- Posta din Suedia primeste in fiecare an mii de scrisori adresate lui Mos Craciun si, de peste un secol, le arhiveaza pe cele mai inedite, informeaza AFP.Mentionand la sectiunea adresa ''Laponia'', ''taramul renilor'' sau ''igluul lui Mos Craciun'', circa 16.000 de scrisori adresate lui Mos Craciun…

- Nr. 340 Oradea, 12.12.2023 BULETIN INFORMATIVAtentie la mijloacele de incalzire si la afumatori Incendii izbucnite in trei localitati bihorene, in interval de circa sapte ore Luni si marti, 11 12 decembrie a.c., pompierii militari bihoreni au actionat pentru stingerea a trei incendii izbucnite la gospodarii…

- Razboi Israel – Hamas. Au trecut trei zile de la expirarea armistitiului din Fasia Gaza, iar Israelul pare sa fi inceput urmatoarea etapa a razboiului. De vineri continua sa bombardeze sudul teritoriului palestinian, unde sute de mii de oameni se adapostesc dupa ce au fugit din nord. Circa 200 de persoane…

- Un numar de 35 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost furnizate Romaniei, dintre cele circa 80 de milioane comandate, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Dintre cele 35 de milioane, circa 10 milioane sunt vaccinuri care au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse,…

- Zeci de mii de spanioli au iesit simbata pe strazile din Madrid pentru a denunta viitoarea lege privind amnistia pentru liderii si militantii catalani care a permis guvernului de stinga sa obtina un nou mandat. Circa 170.000 de persoane, potrivit prefecturii, s-au adunat in piata Cibeles, in jurul celebrei…

- „Laguna albastra”, un obiectiv turistic emblema pentru Islanda, s-a inchis din cauza unei acumulari de magma in solul din apropiere. Existența lavei alimenteaza temerea autoritaților in legatura cu o posibila eruptie, mai ales ca o serie intreaga de seisme au zguduit regiunea in care se afla, in ultimele…