Stiri pe aceeasi tema

- Protestele transportatorilor și fermierilor din Romania ar putea ingreuna circulația pe mai multe șosele ale țarii, avertizeaza duminica autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca duminica dimineața nu sunt autostrazi și drumuri naționale cu circulația…

- Romania se confrunta cu o perioada dificila din punct de vedere financiar. Au un plan pentru urmatorii cațiva ani (2024-2026) care pare a fi cel mai bun pe care il pot face in acest moment avand in vedere toate chestiile legate de bani cu care trebuie sa se confrunte. Un aspect important de reținut:…

- Minel Prina, fost primar din Slatina, condamnat alaturi de Darius Vilcov, este pe cale sa fie extradat din Italia in țara. „Va fi adus in țara in perioada imediat urmatoare”, au precizat surse pentru presa. Pe 2 mai, Minel Prina a fost condamnat la inchisoare de un complet de cinci judecatori de la…

- Reforma cabinetului Ciolacu este doar de fațada și numai pe hartie. Realitatea din teren este alta. Anul acesta au fost angajați peste 10.000 de bugetari numai in primele zece luni, asta inseamna cam 1.000 de angajați in plus in fiecare luna. De cateva luni incoace, Guvernul Ciolacu a vorbit numai despre…

- Dupa ce Romania s-a calificat la Euro 2024, premierul a spus ca este momentul ca academiile de fotbal sa primeasca sprijin din partea Guvernului. „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa. Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul…

- ”Astazi revizuim si Ordonanta de urgenta privind operatiunile de incasari si plati in numerar. Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii, plafonul de casa pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar avansul spre decontare…

- Guvernul are in plan sa creasca varsta de pensionare prin noua lege a pensiilor in Romania. Astfel, varsta de pensionare ar putea fi de peste 65 de ani. ”Incepand cu data finalizarii eșalonarii prevazute in anexa 5 la lege, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și varsta standard de…

- Profesorul Mircea Cosea a vorbit despre pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat responsabilitatea in fata Parlamentului si care a fost declarat constitutional saptamana trecuta de CCR. Economistul Mircea Cosea crede ca masurile fiscale trebuie adaptate la noul context international,…