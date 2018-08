Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. “In cursul zilei de astazi, procurori militari din cadrul Parchetului…

- O intrebare legitima se pune in cazul Laurei Codruța Kovesi, care activeaza acum intr-o funcție importanta in Parchetul General, in timp ce este vizata de plangeri penale. Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a fost luata de procurorul general Augustin Lazar sa lucreze…

