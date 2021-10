Stiri pe aceeasi tema

- Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei,…

- Politia italiana a folosit sambata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, inclusiv neofascisti, care demonstrau la Roma impotriva masurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu pentru toti lucratorii, transmite Reuters.

- Noi proteste in București! Manifestațiile și-au facut apariția din nou in Capitala dupa introducerea certificatului verde. Cați oameni vor participa? George Simion a facut publica cifra romanilor care sunt nemulțumiți de ultimele vești din contextul actual. Proteste in București fața de introducerea…

- O manifestatie neautorizata impotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii intre politisti si participanti, noteaza AFP preluat de agerpres. "Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive…

- Ample proteste au loc sambata in Franța, impotriva restricțiilor Guvernului carea impus necesitatea pașaportului verde pentru acces in majoritatea locurilor publice. Este al treilea weekend de manifestații impotriva inaspririi restricțiilor și a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19. Au fost…