- Mii de persoane au manifestat sambata impotriva masurilor antiepidemice de lockdown in cele mai mari doua orase australiene, Melbourne si Sydney, relateaza AFP. La Sydney, unde locuitorilor li s-a impus sa ramana in case timp de o luna pentru a stavili o noua crestere a cazurilor de COVID-19, mai multe…

- Sute de protetatari au atacat, vineri, sediul Parlamentului Slovaciei, denuntand un proiect care prevede facilitati pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate. Protestatarii au scandat...

- Sute de oameni au protestat, miercuri, la Paris, fata de introducerea „permisului de sanatate” pentru unele activitati si de vaccinarea obligatorie a personalului sanitar, masuri prin care guvernul incearca sa faca fata celui de-al patrulea val de infectari cu COVID-19 in Franta, relateaza Reuters.

- Mii de ciprioți care se opun restrictiilor sanitare s-au adunat in fata palatului prezidential din Nicosia, duminica, dupa care au atacat sediul unui post de televiziune local si au incendiat masini din apropiere.

- Proteste de amploamre au avut loc in Franța, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID-19. Acestea s-au desfașurat la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Manifestațnții au scandat...

- Francezii au protestat impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si a purtat semne care denuntau o „dictatura medicala” a presedintelui Macron Mii de oameni au marsaluit sambata in Franta pentru a protesta…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Sute de manifestanti au protestat fata de restrictiile impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19 in cartierul in care se afla cladirile Uniunii Europene (UE) la Bruxelles si au strigat ”Libertate!”, relateaza AFP. Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi, sambata, catre…