Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a anuntat miercuri ca a retinut 109 persoane in urma incidentelor violente care au avut loc in cursul manifestatiilor de 1 mai de la Paris, la care au participat si grupuri anarhiste de extrema-stanga, informeaza site-ul postului BBC News.

- Ciocniri au izbucnit, marti, in timpul unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si fortele de ordine, violente condamnate de catre ministrul francez de Interne, relateaza News.ro.

- Ciocniri au izbucnit marti in marja unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si forte de ordine, a constatat AFP, violente condamnate de catre ministrul de Interne. Fortele de ordine au fost atinse se ”tiruri…

- Ciocniri au izbucnit marti in marja unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si forte de ordine, a constatat AFP, violente condamnate de catre ministrul de Interne.Fortele de ordine au fost atinse de ”tiruri…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…

- Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana.Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…