- Transportatorii romani au protestat la periferia Bucureștiului și au blocat benzile de acces la punctul de trecere Siret de la granița cu Ucraina, in nord-estul Romaniei, potrivit datelor poliției de frontiera. Fermierii și transportatorii au inceput sa protesteze in urma cu opt zile, blocand autostrazile…

- Fermierii romani au blocat circulația camioanelor prin punctele de control de la Siret și Vicovu de Sus de la granița cu Ucraina. Dupa cum scrie "Adevarul European", despre aceasta a anunțat Serviciul Frontierei de Stat din Ucraina. In jurul orei 12:00, fermierii au reluat blocarea circulației camioanelor…

- Mare dreptate avea Eminescu cand spunea Protestele agricultorilor de zilele astea (11-15 ianuarie 2024) a scos din nou la suprafața Romania, meltenismul. Din cate am observat cu toții, s-a vazut foarte clar ca majoritatea televiziunilor s-au plasat, in majoritatea timpului, impotriva protestatarilor,…

- Fermierii și transportatorii continua protestele, dupa ce discuțiile purtate, timp aproape patru ore, la Ministerul Finanțelor, au eșuat. Unii dintre transportatori anunța inclusiv proteste separate. Aseara, spiritele s-au incins in mai multe zone din țara. In Vama Siret, circulația a fost paralizata…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- Fermierii din Romania au blocat din nou, duminica, 14 ianuarie, circulația camioanelor prin punctul de control Siret de la granița cu Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Serviciul Frontierei de Stat din Ucraina, scrie "Adevarul European". In jurul orei 14:00, polițiștii de frontiera ucraineni au primit…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Punctul de trecere a frontierei Medyka, cu Ucraina, a fost blocat joi de fermierii polonezi, aceștia reluand un protest prin care vor sa se asigure subvențiile guvernamentale pentru porumb și sa impiedice creșterea taxelor.Fermierii polonezi au blocat joi punctul de trecere a frontierei Medyka cu…