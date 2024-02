Proteste la pauza de masă în spitale Sute de membri ai Sindicatului Judetean Solidaritatea Sanitara Brasov vor iesi, maine, sa protesteze, in curtea institutiilor in care lucreaza (spitale, ambulanta si unitatile sanitare cu cabinete scolare), pentru a le reaminti guvernantilor ca nu si-au tinut promisiunile cu privire la sporurile salariale promise, in acord cu inflatia. Manifestarile de protest se vor desfasura, deocamdata, [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2024, a fost adoptat in ședința de lucru din 12 februarie. In total, bugetul general al CJ Mureș prevede 1.016.266.000 de lei, venituri, și 1.101.193.000 de lei, cheltuieli. In aceste sume sunt cuprinse bugetele instituțiilor subordonate și ale celor doua…

- Un atac cibernetic a provocat haos in 15 spitale din tara in aceasta dimineata. Printre institutiile medicale, cel puțin trei sunt din București. Este vorba despre Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Din cauza atacului cibernetic a fost blocata…

- Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica la finalul saptamanii trecute din cauza gripei. Asta dupa ce numarul de infecții respiratorii s-a dublat in ultimele trei saptamani, iar decesele s-au triplat. Ministerul Sanatații a declarat stare de alerta epidemiologica din cauza gripei. Decizia…

- Este stare de alerta epidemiologica, dupa ce, pentru a treia saptamana consecutiva, incidenta infectiilor respiratorii a depasit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane. Ministrul Sanatatii apreciaza ca numarul acestor afectiuni va reintra in normal la finalul lunii si subliniaza ca nu sunt impuse…

- Potrivit ultimei raportari facute de medicii de familie și unitațile de primiri urgențe din județ, in saptamana 22-28 ianuarie s-au diagnosticat aproape 7.000 de viroze respiratorii și pneumonii, cu 15% mai multe fața de saptamana anterioara. Au fost și 306 cazuri de gripa, aproape de trei ori mai multe…

- Autoritatile din Romania ar putea declara maine epidemie de gripa. Decizia va fi luata in functie de ultimele date de la Institutul National de Sanatate Publica in privinta imbolnavirilor. Datele privind cazurile de gripa raportate maine de Institutul Național de Sanatate Publica ar putea aduce in primul…

- Consilierii locali din Targu Mureș au avut mari batai de cap cu un articol dintr-un proiect de hotarare de Consiliu Local. Este vorba de Articolul 2 din proiectul de HCL, referitor la mandatarea lui Tatar Bela, Directorul General al S.C. Transport Local S.A., sa faca demersuri catre Ministerul Dezvoltarii…

- Romanii prezenti in capitala Marii Uniri au participat la diferite spectacole si ateliere de mestesuguri traditionale, iar dupa amiaza vor putea urmari parada militara de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Organizatorii au pregatit o serie de evenimente menite sa marcheze implinirea celor 105 ani de la…