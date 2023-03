Proteste la Paris, după ce guvernul a reuşit cu greu să treacă de o moţiune de cenzură în parlament Numerosi protestatari au iesit pe strazile capitalei franceze, Paris, dupa ce guvernul a supravietuit la limita unei motiuni de cenzura initiate in legatura cu o controversata reforma a pensiilor, informeaza Rador. Votul a fost mult mai strans decat se preconizase, lipsind doar noua voturi din numarul necesar pentru caderea guvernului. Protestatarii au incendiat cosuri de gunoi, iar politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestele din unele zone. Peste 100 de persoane au fost arestate, in urma ciocnirilor cu fortele de securitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- In Franța, sindicatele au blocat mai multe drumuri și au organizat pichete in semn de protest fața de decizia guvernului de a trece fara vot, in Parlament, legea care crește varsta de pensionare. Grevele și demonstrațiile vor continua și in weekend.

- Fortele de ordine au intervenit joi seara la Paris, nu departe de parlament, in Place de la Concorde, unde mii de manifestanti s-au adunat pentru a protesta impotriva reformei pensiilor, relateaza AFP.

- Prim-ministra guvernului Franței, Elisabeth Borne, a declarat, joi, in Adunarea Nationala, ca guvernul a ales sa isi angajeze raspunderea pentru adoptarea reformei pensiilor, care nu va mai fi supusa la vot in camera legislativa inferioara.

- Capitala Franței a dat in clocot. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in cele mai violente manifestații de la inceputul anului.Protestatarii au distrus mașini și au incendiat cauciucuri pe strazile impanzite de scutieri. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa.„Manifestațiile…

