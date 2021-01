Sindicalisti din diferite sectoare de activitate si pensionari civili si militari protesteaza, duminica, de Ziua Micii Uniri, fata de deciziile luate de autoritati in privinta salariilor și a inghetarii pensiilor. Zeci de oameni marsaluiesc in Piata Victoriei, la Presedintie, in fata mai multor ministere sau a ambasadelor statelor occidentale. Ei sunt nemultumiti de faptul ca […] The post Proteste la Guvern și Președinție, de Ziua Micii Uniri. Se cer salarii si pensii mai mari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .