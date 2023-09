Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de la Evlah pot conduce la incheierea tratatului de pace dintre Baku și Erevan, proiectul tratatului a fost deja transmis Armeniei, a declarat joi, 21 septembrie, la postul de televiziune Sky News Arabia , reprezentantul președintelui Azerbaidjanului cu insarcinari speciale, Elcin Amirbekov.…

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…

- Fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah au depus armele miercuri, in timp ce autoritațile de la Baku au anunțat incetarea focului și deschiderea discuțiilor in vederea reintegrarii acestei regiuni in Azerbaidjan.

- Manifestanții adunați in fața guvernului de la Erevan au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah. "Nikol, tradatorule!", Nikol, demisia!" si "Artah! Artah!" (numele pe care armenii il dau provinciei Nagorno-Karabah), scandau oamenii,…

- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.

- Comunitatea internationala a facut front comun in fața violențelor din regiunea Nagorno-Karabah și a cerut autoritaților de la Baku și Erevan sa inceteze ostilitațile și sa se așeze la masa tratativelor. Azerbaidjan a lansat marti o operatiune militara pe care o numește „antiterorista”, transmit Reuters,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat luni ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, ar trebui sa isi dea demisia, pentru ca este una dintre persoanele care au avizat "azile ale groazei".

- Ministrul Muncii, Marius Budai, și-a dat demisia din functie. Premierul Marcel Ciolacu spune ca este un gest de onoare. UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a spus, al inceputul ședinței de Guvern de joi, ca a vazut prea multe situații care demonstreaza ca activitatea de ingrijire a varstnicilor a devenit…