Proteste în ţară: caz nou de viol în grup urmat de uciderea victimei Patru barbati, soferi si angajati la salubritate, toti avand douazeci si ceva de ani, au fost arestati vineri si acuzati de violarea si uciderea tinerei, care era medic veterinar, in apropiere de orasul Hyderabad (sud).



Potrivit politiei, miercuri seara, cei patru i-au intepat cauciucurile de la scuterul pe care il parcase langa o statie de taxare si ulterior au acostat-o sub pretextul ca vor sa-l repare, au dus-o cu forta intr-o locuinta in zona unde au violat-o, au asfixiat-o, au stropit-o cu benzina si i-au dat foc. Ramasitele carbonizate ale victimei au fost descoperite joi intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Deputatii indieni au cerut luni sa fie luate masuri stricte impotriva celor vinovati intr-un nou caz de viol in grup urmat de uciderea victimei, o tanara de 27 de ani, o crima care a scos sute de oameni in strada in weekend si luni in mai multe orase din India, relateaza dpa si EFE. Patru barbati, soferi…

- Deputatii indieni au cerut luni sa fie luate masuri stricte impotriva celor vinovati intr-un nou caz de viol in grup urmat de uciderea victimei, o tanara de 27 de ani, o crima care a scos sute de oameni in strada in weekend si luni in mai multe orase din India, relateaza dpa si EFE, potrivit Agerpres.Patru…

