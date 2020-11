Proteste în Germania împotriva restricțiilor impuse pentru protejarea împotriva COVID-19 Sute de persoane au protestat, sambata, impotriva restricțiilor impuse in Germania pentru oprirea pandemiei de coronavirus, in orașul Frankfurt pe Odra din estul țarii, relateaza Hotnews.Aproape1.500 de participanti s-au inregistrat pentru a participa la demonstratiaorganizata de miscarea germana Querdenken.Protestatariis-au adunat in acest oras amplasat langa frontiera cu Polonia, iar la evenimentau fost prezente importante efective ale politiei.Organizatoriiau precizat ca vor sa protesteze „pentru pace și libertate”, printreparticipanți numarandu-se și susținatori din Polonia, care fluturau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au manifestat sâmbata în orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei împotriva restrictiilor impuse în aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.Protestatarii s-au adunat în acest oras…

- Sute de persoane au manifestat sambata in orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei impotriva restrictiilor impuse in aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa. Protestatarii s-au adunat in acest oras amplasat langa frontiera cu Polonia, la eveniment fiind…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Peste 6.000 de militari sprijina…

- Autoritațile din Belarus au anunțat, joi, ca inchid temporar granițele terestre cu Lituania, Letonia, Ucraina și Polonia, invocind lupta contra pandemiei de coronavirus, scrie agenția France Presse, citata de Hotnews. Autoritațile beloruse au anunțat joi ca inchid temporar frontierele terestre ale țarii…

- Potrivit politiei, manifestantii i-au atacat pe politisti, au aruncat cu pietre, sticle incendiare si petarde. Politia a recurs la gaze lacrimogene. "Avem 278 de persoane retinute. (...) Avem de-a face cu o manifestatie clara de agresiune, acesti oameni au venit sa se bata cu noi", a declarat…

- Politia din Varsovia a retinut 278 de persoane, sambata, dupa ce mii de oameni au protestat in capitala Poloniei impotriva noilor restrictii decise pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Agerpres.Potrivit politiei poloneze, manifestantii i-au atacat pe oamenii legii cu pietre, sticle incendiare…

- Autoritatile din Israel au initiat, duminica, relaxarea restrictiilor antiepidemice, instituite in urma cu o luna din cauza cresterii infectiilor SARS-CoV-2, informeaza site-ul Ynetnews.com.A fost a doua oara anul acesta cand in Israel au fost instituite interdictii generale de circulatie,…

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…