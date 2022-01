Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) si ai Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) participa la actiuni de protest in strada, in fata Ministerului Finantelor si a Guvernului. Protestul anuntat in urma cu o saptamana…

- Reprezentanti ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual picheteaza astazi, intre orele 10:00 și 12:00, Ministerul Finanțelor. La acțiunea de protest au anunțat ca participa și membri ai Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Protestul este determinat,…

- Angajati din Politie si din sistemul penitenciar au ieșit in strada, luni, in fata sediului Ministerului Finantelor, pentru a protesta fata de masuri luate de Guvern care afecteaza nivelul veniturilor salariatilor din aceste sectoare.Membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual…

- Sindicatul Național al Polițiștilor picheteaza ministerul Finanțelor Foto: Arhiva Reprezentanti ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual picheteaza astazi, între orele 10:00 și 12:00, Ministerul Finanțelor. La acțiunea de protest au…

- Reprezentanti ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual picheteaza luni, intre orele 10:00 si 12:00, Ministerul Finantelor, la actiunea de protest urmand sa participe si membri ai Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

- Reprezentanti ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual picheteaza luni, 17 ianaurie, intre orele 10:00 si 12:00, Ministerul Finantelor, la actiunea de protest urmand sa participe si membri ai Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.Acesti revendica…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) vor protesta luni in fața Ministerului Finanțelor. Angajații din poliție și din penitenciare cer deblocarea salariilor si pensiilor, actualizarea…

- Luni, 17 ianuarie 2022, in fața Ministerului Finanțelor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) se alatura protestului polițiștilor reprezentați de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). Angajații din poliție și din penitenciare…