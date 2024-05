Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta tortei olimpice programata pentru 11 iunie in Noua Caledonie a fost anulata din cauza revoltelor din acest teritoriu, potrivit BFMTV, conform news.ro.Aceasta decizie a fost anuntata de premierul Gabriel Attal dupa o reuniune la Matignon, potrivit BFMTV.

- Capitanul selectionatei de rugby a Frantei, Antoine Dupont, va fi unul dintre purtatorii tortei olimpice, vineri la Toulouse, a anuntat Comitetul de organizare a Jocurilor de la Paris (COJO), citat de AFP.

- Didier Drogba a incheiat, joi, ziua de stafeta a tortei olimpice la Marsilia aprinzand vasul olimpic in fata stadionului Velodrome. De la bazilica Notre-Dame de la Garde la stadionul Velodrome, stafeta tortei olimpice si-a incheiat joi, la ora locala 19.30, prima zi in Franta, dupa o calatorie salutata…

- Ștafeta torței olimpice de la Paris 2024 va cuprinde aproximativ 30 de situri din patrimoniul mondial UNESCO. Ceremonia de deschidere din 26 iulie urmeaza sa aiba loc in cadrul unui sit UNESCO, malurile Senei, pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpi

- Paris 2024 a ales-o pe Beatrice Hess, cea mai cunoscuta campioana paralimpica a Franței, sa fie ultima purtatoare a torței olimpice pe pamant grecesc. Gabriella Papadakis, campioana olimpica la dans pe gheața, a fost și ea aleasa de unul dintre partenerii

- Sindicatul politistilor francezi Alliance a amenintat marti ca va perturba stafeta tortei olimpice daca bonusurile si compensatiile financiare promise pentru angajamentul lor pe durata Jocurilor Olimpic nu sunt eliberate rapid, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

