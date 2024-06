Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Drumuri a desemnat firma Eco Geodrum drept caștigator al licitației pentru studiul de fezabilitate și proiectare pentru nodurile rutiere privind conectivitatea la A7, Tronson Buzau–Focșani, in zona Boboc–Cochirleanca, A2 in zona Fetești–Borcea și la A0 in zona Clinceni. Eco Geodrum a caștigat…

- “Informațiile aparute in spațiul public, cu privire la obligația Consiliului Județean Satu Mare de a opera rețeaua antigrindina, nu reflecta realitatea. Realizarea retelei judetene antigrindina a facut obiectul proiectului cu finantare europeana intitulat Silver. In luna mai 2023, Consiliul Județean…

- Incident in campania electorala. Reprezentanți PSD au reclamat ca le-au fost distruse afișe la Alba Iulia. A fost sesizata Poliția Incident in campania electorala in Alba. Reprezentanții PSD Alba au sesizat biroul electoral din Alba Iulia, privind faptul ca le-au fost rupte și distruse afișele candidaților.…

- O hotarare de fond a Tribunalului București ofera muniție de razboi impotriva majoritații social-democrate din Consiliul Județean in plina campanie electorala. Magistrații bucureșteni au decis suspendarea unor dispoziții din hotararea deliberativului județului care exclude Padurea Crang de pe lista…

- Primarul Constantin Toma și aspiranții din Partidului Social Democrat la funcțiile de consilier local și-au depus, vineri la pranz, candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție al municipiului Buzau. Cu aceasta ocazie, primarul Constantin Toma, care candideaza pentru al treilea mandat, a prezentat…

- Claudia Colniceanu a mai facut o demonstrație de virtuozitate in acest week-end, in spectacolul de primavara din cadrul proiectului „Spring muzical 2024” ce s-a desfașurat la Consiliul Județean. Ea a interpretat pentru buzoieni o melodie a Mariei Tanase și a impresionat. A dorit sa fie pe scena alaturi…

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a anunțat ca luni, 25 martie, va fi decis numele candidatului PSD la funcția de președinte. In discuție, la fel ca și in urma cu patru ani, sunt luate numele actualului președinte, Petre Emanoil Neagu, și senatorul Lucian Romașcanu,…