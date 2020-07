Proteste de stradă în Ungaria Mai multe organizatii civice au organizat un mars de protest, in seara aceasta, dupa ce jurnalistii publicației independente Index.hu au demisionat in masa, din pricina presiunilor politice, scrie G4media. Sute de persoane s-au adunat vineri seara la sediul publicației independente Index.hu, in semn de solidaritate cu jurnaliștii care au demisionat in masa. De acolo, au pornit intr-un marș de protest organizat de o serie de organizații civice, precum MUOSZ. Protestatarii marșaluiesc de la sediul redacției Index pana la Castelul Buda (cunoscut simbol istoric al regilor ungari din Budapesta). Se… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

