Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au protestat in București și in țara fața de restricțiile date de autoritați in timpul starii de alerta. Protestatarii au cantat, au dansat și au cerut ca de Paște bisericile sa fie deschise. Manifestații au avut loc in toata Europa.

- Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai importanți jurnaliști romani post-decembriști, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro. Acesta a purtat masca pe toata durata emisiunii și a explicat decizia sa: „Incerc sa transmit un mesaj cu asta”. Vezi AICI toata emisiunea „In…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri cu privire la campania de vaccinare ca aceasta merge „foarte bine”, facand un apel totodata la respectarea regulilor de protecție. „Suntem in top in Europa, suntem printre primele trei locuri și ne asiguram ca vom ramane așa. In același timp, trebuie…

- OPINIE| Masca de protecție nu ajuta la NIMIC, in realitate. Graficele care arata situația infectarilor din mai multe țari O echipa de jurnaliști de la The Federalist preluați de profit.ro au realizat grafice pentru a vedea in ce masura purtarea obligatorie a maștilor a dus la scaderea numarului de cazuri…

- Mai multe sute de persoane au participat duminica la Munchen la un protest fata de restrictiile impuse in Germania din cauza coronavirusului, scrie dpa. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu cate voturi pentru a face o mica investitie'O…

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Europa. Germania și Austria au impus deja purtarea lor in spații comune. In timp ce din ce in ce mai multe tulpini de coronavirus sunt descoperite in intreaga lume, normele in ceea ce privește maștile de protecție se schimba. Masca de tip FFP 2 devenit obligatorie…

- „Ce vrem? Libertate!”, au punctat protestatarii. Sunt proteste masive in Europa, din cauza extinderii perioadei de carantina. Noile restricții pe care le-au impus autoritațile au scos mii de olandezi in strada, duminica seara. La Amsterdam, poliția a adoptat masuri drastice impotriva mulțimii furioase.Proteste…