- "Din perspectiva Partidului National Liberal, demisia ministrului Carmen Dan, care a coordonat de facto interventia de pe 10 august, si a intregii conduceri a Jandarmeriei, este o prioritate de siguranta nationala: acesti oameni au dovedit ca nu vor si nu sunt capabili sa asigure ordinea si sa respecte…

- In proiectul de Hotarare, printre obiectivele comisiei se numarau identificarea persoanelor si actiunilor prin care s-a generat conflictul din Piata Victoriei, determinarea cauzelor care au condus la punerea in executare a reprimarii manifestatiei si identificarea modalitatilor prin care s-au facut…

- Iata declarațiile lui Ludovic Orban, potrivit unui comunicat PNL: „Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a aprobat mai multe acțiuni politice ale Partidului Național Liberal, pe care le vom declanșa la inceputul sesiunii parlamentare. In primul rand, am depus in cursul saptamanii…

- Ministrul de Interne va fi audiat in Parlament. Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a decis sa cheme ministrul de Interne pentru explicatii, saptamana viitoare. Carmen Dan nu va fi insa singura persoana chemata la audieri. Opozitia mai doreste audierea sefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian…

- "Evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democratie. Diferentele de opinie nu pot justifica niciodata violenta. E grav ca astfel de acte de agresiune au fost precedate de indemnuri, provocari sau chiar de implicarea directa a unor…

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…

- Doi dintre parlamentarii minoritaților care au votat in favoarea modificarilor la Codul Penal –inclinand balanța in mod decisiv – sunt Ignat Miron – comunitatea rușilor din Romania - și Popescu Mariana Venera- Asociația Macedonenilor. Intamplator sau nu, cei doi au fost singurii care au votat și…

- Ludovic Orban, la protestul din fața Palatului Parlamentului, in ziua moțiunii de cenzura: ”O sa fiu o mare parte din timp aici in strada”, a spus liderul Partidului Național Liberal, el precizand ca spera ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila sa treaca in Parlament. Ludovic Orban…