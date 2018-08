Stiri pe aceeasi tema

- Protestarii raniti in Piata Victoriei, la protestul din 10 august, pot depune plangeri si in weekend, potrivit Mediafax. Conform sursei citate, Parchetul Militar si-a prelungit programul de lucru pentru zilele de sambata si duminica, pentru a putea primi in continuare plangeri.

- Procurorii militari de la Parchetul General au prelungit programul de lucru, pentru a putea primi in continuare plangeri de la cei care au participat la mitingul din 10 august. Astfel, procurorii vor inregistra plangeri și sambata și duminica, intre orele 9:00 și 14:00, spun surse judiciare, citate…

- Parchetul Militar si-a prelungit programul de lucru, pentru a putea primi in continuare plangeri de la cei care au participat la mitingul din 10 august. Astfel, procurorii vor inregistra plangeri si sambata si duminica, intre orele 9:00 si 14:00, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Astazi este ultima zi in care ranitii in violentele de vineri din Piata Victoriei pot depune plangeri penale la Parchetul Militar. Audierile procurorilor militari in dosarul interventiei in forta a jandarmilor la protestele de vineri din Piata Victoriei continua in ...

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti. "Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul…

- Procurorii militari au primit, pana duminica, la ora 16.00, 19 plangeri penale impotriva jandarmilor, depuse de catre protestatarii prezenți la mitingul de vineri, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Pana duminica dupa-amiaza, procurorii militari au inregistrat 19 plangeri depuse impotriva…

- Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA, a venit la sediul Ministerului Justitiei pentru a si depune candidatura la sefia Directiei. La scurt timp, s a aflat si numele unui alt treilea candidat: procurorul Cristian Lazar de la Parchetul General, conform Digi24.ro. Cristian Lazar este procuror sef…

- Dupa aproape doi ani de procese, Traian Basescu a anuntat ca PMP renunta la fuziunea cu UNPR. Partidul fondat de Gabriel Oprea cerea acest lucru in instanta de mult timp, insa anuntul lui Basescu nu este considerat suficient. Nutu Fonta, secretarul general al UNPR, anunta ca vor fi depuse plangeri…